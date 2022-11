Jupiler Pro League : à dix Seraing se fait renverser par Saint-Trond tandis que le Cercle émerge de justesse contre OHL

Du côté de Bruges, le Cercle a pris le contrôle face à Louvain grâce à Ueda, lequel s’est retrouvé à la réception d’un centre en cloche de Somers pour propulser le ballon de la tête dans le but (1-0, 36e). Gonzalez lui a rapidement répondu en plantant sa dixième rose de la saison d’un enchaînement contrôle de la poitrine et reprise à la suite d’une passe millimétrée de De Norre, par-dessus la défense (1-1, 41e).

Dans le temps additionnel de la rencontre, Ravych a finalement arraché les trois points pour le Cercle en convertissant un deuxième ballon arrivé dans ses pieds à la suite d’une phase arrêtée (2-1, 90e+1).

Au classement, Seraing reste donc dernier avec seulement 11 points. Saint-Trond remonte à la 7e place avec 23 points, soit un de plus que Louvain et le Cercle, qui occupent les 9e et 10e places.