Jupe cargo, top tube, bomber : la mode des années 90 et 2000 persiste et signe.

Quand en aura-t-on fini avec l'hégémonie des Y2K et des nineties sur la mode ? Certainement pas cette saison, avec un retour de pièces tout droit venues de ces deux décennies. Après la mini-jupe, le jean taille basse et le rose Barbie, place à d'autres vestiges des années 1990 et 2000, à commencer par la jupe (longue) cargo, le pantalon parachute, le top tube et le bomber… Incontournables en ce printemps 2023.

Nostalgie d'une époque révolue ou volonté de composer avec des pièces fun et décontractées, cet engouement est à l'origine d'un retour en force de vêtements longtemps délaissés. Sur TikTok, les hashtags liés à ces décennies cumulent plusieurs dizaines de milliards de vues, confirmant l'attrait des jeunes générations pour une mode à la fois sexy, chic et effortless. Et si la mini-jupe et le jean taille basse se sont imposés dans nos dressings en 2022, ce sont de nouvelles pièces qui séduisent désormais.