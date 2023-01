"Junkfood, les dessous d'une addiction" : une BD donnant la parole aux "food addicts"

Thierry Bellefroid décrit Emilie Gleason comme quelqu’un tirant la bande dessinée vers une autre forme d’écriture. "Une forme d’écriture moderne avec des dialogues hyper savoureux, mais aussi dans la forme graphique avec un dessin ébouriffant s’inspirant des Simpson, de la bande dessinée américaine underground avec beaucoup de couleurs et qui est libérée des cases."

De personnages en personnages, on découvre les comportements, les troubles alimentaires ainsi que le rapport à la nourriture dont ils souffrent et on se rend compte de la réalité que cela implique. Junkfood aborde aussi le besoin qu’ont les addicts de se tourner vers certains types d’aliments, combinant de préférence graisse, sucre et si possible le sel. Ce sont eux les principaux fondateurs des addictions alimentaires. Enfin, la question du parrainage au sein du groupe d’aide y est aussi abordée.

Junkfood, les dessous d’une addiction est paru chez Casterman.