Junk Head : une dystopie d’animation où clones et humains se partagent la terre

"Junk Head" vous emmène dans un monde futuriste où la société humaine a abandonné la reproduction naturelle et est parvenue à s’assurer l’immortalité. Pour s’éviter tout effort et risque inutile, les humains ont inventé les clones à qui ils délèguent les tâches les plus ingrates et dangereuses. Les "Marigans", comme ils les nomment, ne tardent pas à se révolter et décident de rompre complètement avec le monde des humains en s’exilant dans les souterrains. Les humains sont donc obligés de redécouvrir leur quotidien auparavant géré par les clones.

Plusieurs siècles plus tard, l’humanité est décimée par un virus, les humains sont cloîtrés chez eux et sont devenus infertiles. Mais selon certains, les "Marigans" ont évolué et sont maintenant capables de se reproduire. Parton, un jeune scientifique, est envoyé dans les sous-sols pour trouver un remède et sauver l’humanité. Il y découvrira un nouvel univers peuplé d’habitants étranges et de monstres terrifiants.