Jungle en concert à Forest National : Tipik vous offre vos places !

Le collectif britannique nous revient avec un troisième album et une tournée européenne qui passe par Bruxelles !

Depuis 2014, le projet du duo de producteurs anglais Tom McFarland et Josh Lloyd-Watson, séduit avec son mélange de soul seventies, de funk vintage et de groove psychédélique et marque les esprits avec des titres imparables tels que ‘The Heat’, ‘Time’, ‘Casio’, ‘Happy Man’et bien sûr ‘Busy Earnin’. Leurs prestations live sont d’une énergie folle. Soyez au rendez-vous le 31 mai, la fête promet d’être belle.

Bonne nouvelle, Tipik vous a gardé des places.