Jüngels victorieux après une opération et une période difficile : "C'est énorme après ce que j'ai vécu"

"Je suis épaté", a expliqué Jungels après son succès. "Gagner cette étape est énorme. C'est pour cela que je suis venu au Tour de France. Je veux remercier mon équipe et mon entourage pour avoir gardé leur confiance en moi, après de longues années en demi-teinte et mon opération en 2021. J'ai gagné cette 9e étape en appliquant mon style de course. Je sentais que les jambes étaient meilleures de jour en jour. Mais je savais aussi que, si je voulais gagner pareille étape, je devais partir de loin et ne pas rester au contact des grands favoris. Thibaut Pinot est certes revenu à 20 secondes dans la dernière ascension, ce qui m'a rappelé mon succès en solitaire à Liège-Bastogne-Liège en 2018 où j'avais résisté à mes adversaires. Dimanche, j'ai pu refaire de temps sur Pinot dans la dernière descente. Je dois dire que j'avais certes perdu du temps dans la montée mais je n'ai jamais explosé. Gagner cette étape du Tour de France est un grand pas en avant pour moi."

Contrôlé "légèrement" positif au coronavirus le mercredi avant le départ du Tour de France, Bob Jungels avait produit un nouveau test au Covid-19 à la veille du grand départ qui démontrait qu'il n'était pas contagieux. Il a ainsi pu prendre le départ.