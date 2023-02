June Carter, Première dame de la Country Music

Membre de l’illustre "Carter Family" qu’elle accompagne au chant et à la guitare dès l’âge de dix ans, June a écrit avec Johnny Cash l’un des romans les plus célèbres de la musique. C’est ce 26 février que le "Man in Black" aurait soufflé ses 91 bougies. Retour sur sa partenaire de vie.

Auteur-compositeur de talent, musicienne, lauréate d’un Grammy Award, June reçoit une éducation musicale approfondie par sa famille d’artiste. June naît le 23 juin 1929 en Virginie, elle commence sa carrière au sein du groupe ''Maybelle & the Carter Sisters'' qu’elle forme avec sa mère et ses deux sœurs Helen et Anita. En 1950, le groupe déménage à Nashville dans le Tennessee pour rejoindre la compagnie Grand Ole Opry. La famille se lie d’amitié avec Hank Williams, Elvis Presley et aussi un certain Johnny Cash…