Jumping CSI-W d'Oslo : Jordy Van Massenhove 10e sur une épreuve de la Coupe du monde de saut d'obstacles

Jordy Van Massenhove a terminé dixième, dimanche à Oslo, lors de la première épreuve de la saison de la Coupe du monde de saut d'obstacles, en Ligue d'Europe de l'Ouest. Dans un barrage à 17 à 1m60, le Belge de 28 ans a réalisé le meilleur temps sur dix combinaisons sans fautes sur Verdiamo, étalon de 11 ans.

L'Irlandais Richard Howley, 31 ans, est le vainqueur surprise de l'épreuve. Avec Consulent, il a été 30/100e plus rapide que le Français Simon Delestre sur Dexter Fontenis. Le Britannique Jack Whitacker a terminé troisième avec America Valmy. Van Massenhove était le seul Belge encore présent dans le barrage. Pieter Clemens et Emmerton ont fait tomber une perche et terminé à la 18e place. Rik Hemeryck (Navarro) et Pieter Devos (Mom's Toupie) ont respectivement terminé aux 20e et 35e places avec quatre pénalités. Antony Wellens (Demenco) a fini 29e avec huit pénalités, Wilm Bermeir (Joyride) et Ignace Philips De Vuyst (Jasper) ont abandonné.