Jumet : La maison d’accueil pour hommes sans abri "L’Ilot" rouvre ses portes

Il y a un an, la maison de l’asbl "l’Ilot" à Jumet, qui hébergent des SDF, était ravagée par un incendie. Un an plus tard, après d’importants travaux, la structure vient de rouvrir ses portes. C’est un des maillons importants de l’aide apportée aux hommes sans abri qui reprend sa place dans le tissu d’accueil de la région.

"C’est un soulagement pour ces personnes en difficulté mais aussi pour nous tous, explique d’emblée Simon Niset, le directeur de la maison d’accueil "L’Ilot". On s’est tous retroussé les manches pour mettre notre métier social de base sur pause. Apprentis maçons, menuisiers, etc.… On a tous mis notre énergie au bénéfice du projet pour reconstruire, réaménager, repenser cette maison et nous voilà maintenant finalement avec une maison qui est beaucoup mieux adaptée pour offrir le meilleur accueil possible à nos bénéficiaires."

Cette rénovation et cette relance de l’activité n’ont été possibles qu’avec le soutien des principaux organes subsidiants de l’asbl. Il faut dire que cette maison qui a une capacité d’accueil de 24 personnes est un maillon essentiel de l’aide sociale pour les SDF dans la région.

"Notre travail quotidien sera facilité par les nouveaux aménagements, constate Loïc Bayot, éducateur spécialisé dans cette maison depuis 4 ans. Quand je compare la maison d’avant et celle-ci, les locaux, l’agencement sont beaucoup mieux adaptés. C’est le mode de vie de l’ensemble des travailleurs et des bénéficiaires de la maison qui va changer."

Ce mardi, "L’Ilot" a accueilli le premier bénéficiaire depuis la rénovation dans une maison qu’il a, nous dit-on, à peine reconnue. La structure d’accueil devrait reprendre son rythme de croisière et son occupation habituelle (une vingtaine de personnes) d’ici fin juin.