Jumet Bio : des citoyens et des citoyennes s’efforcent de créer un écosystème dans un ancien couvent de la région de Charleroi

En 4 ans, le projet s’est bien développé. Dehors, vous pouvez retrouver un jardin en permaculture géré par un groupe de bénévoles. " Là, les bénévoles testent de nombreuses techniques de permaculture – des techniques oubliées, ancestrales, parfois simples. Dans ce jardin, il n’y a pas d’un côté des professionnels et de l’autre des amateurs. C’est un échange mutuel, un partage de savoirs et de pratiques. On essaye ensemble, on se plante ensemble, puis on teste de nouveau et parfois ça fonctionne. "

Toujours à l’extérieur, les bénévoles organisent un parcours sur la biodiversité, accueillent des ruches et gèrent un compost utilisé par les riverains et l’école du quartier. " Dans ce compost, on peut venir déposer ses déchets alimentaires, mais on peut aussi récupérer du compost pour le mettre dans son potager à son domicile", précise Chloé.

Jumet Bio loue aussi des parcelles de terrain à l’AID Soleimont. Cette entreprise d’insertion par le travail propose des formations pour les maraîchers et les maraîchères. " Tout ce qu’ils produisent est ensuite redistribué à un restaurant social de la région. C’est un chouette cercle vertueux. "

En outre, depuis deux ans, les citoyens et citoyennes du quartier se sont aussi associés pour un GAC – un groupe d’achat en commun : ils commandent des produits issus d’une dizaine de producteurs, bio ou non, à moins de 20 kilomètres de Jumet. Un vendredi sur deux, ils se retrouvent à Jumet Bio pour récupérer leur panier. " Les bénévoles, eux, sont en contact avec les producteurs, vérifient la liste des produits disponibles toutes les deux semaines et se chargent de préparer les commandes", détaille Chloé.