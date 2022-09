"Jumeaux mais pas trop", un film de Olivier Ducray et Wilfried Meance avec les humoristes Ahmed Sylla et Bertrand Usclat

Vous avez co-signé la réalisation et le scénario avec Olivier Ducray. Comment travaille-t-on à deux ?

Avant de travailler ensemble, on a eu chacun des carrières solos avec la réalisation de plusieurs courts métrages et des projets de long-métrage, également en solo, qui avançaient, mais qui ne se montaient pas vraiment. Et puis on a fait un court-métrage ensemble et tout de suite après le long.

Je pense que l’on est complémentaire On dit souvent qu’Olivier est plus un scénariste qui réalise et que je suis plus un réalisateur qui scénarise. Olivier ayant plus de connaissances que moi sur le scénario et moi plus que lui sur la réalisation et la mise en scène. Mais on fait tout ensemble ! C’est un peu bateau de dire ça, mais à deux on va plus loin que seul.

Et puis on a les mêmes envies de cinéma. Et je pense que l’on se rassure.