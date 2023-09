Jumbo-Visma soupçonné de dopage mécanique, l’énorme coup de gueule de Jérome Pineau : "Je vois des choses..."

En Grand Tour ces dernières années, il y a souvent la formation Jumbo-Visma et puis… tous les autres. Sur cette Vuelta 2023, c’est encore plus criant puisque la formation néerlandaise occupe les trois premières places du général, Sepp Kuss devançant ses deux leaders Primoz Roglic et Jonas Vingegaard. Forcément, une telle domination outrancière pose question, poussant certains à sortir de leur traditionnelle réserve. C’est notamment le cas de l’ancien coureur Jérôme Pineau, qui a poussé un énorme coup de gueule sur RMC, pendant l’émission les Grandes Gueules du Sport.

Vainqueur d’une étape du Giro, le Français a frontalement et brutalement remis en question cette formation Jumbo-Visma. Pour lui, il n’est pourtant pas question de dopage mais d’un avantage… mécanique : "Ce qui me dérange, c’est le manque de clarté au niveau des budgets et la non-mise en place du salary cap. Les instances internationales sont en train de tuer notre sport. Elles laissent faire trop de choses, elles sont à la botte de ces grandes équipes. C’est ça le danger. Après, on suspecte ce qu’on veut. On voit des images… Je ne parle pas de dopage mais de pire que ça. Mécanique ? Oui, mécanique."

Evidemment question sur ces attaques qui risquent de faire du bruit, il s’est expliqué avec un exemple concret à l’appui : "L’accélération de Sepp Kuss dans le Tourmalet il y a deux jours, à 10km/h plus vite que le groupe devant lui où il y avait des pépites comme Juan Ayuso… Kuss arrive 10km/h plus vite. Il y a un spectateur qui fait un pas en avant, il freine et repart 10km/h plus vite. Dans le Tourmalet. Comment on explique ça ? Comment on peut m’expliquer ça ?" embraie-t-il, toujours sur le plateau d’RMC.

Forcément, le parallèle avec un certain Lance Armstrong est proche et Pineau ne tarde d’ailleurs pas à évoquer le nom du pestiféré américain : "On peut rappeler que certaines instances ont besoin d’argent pour vivre. C’est mon sport, j’en vis et j’en ai vécu. C’est ma passion, mais j’ai peur, ça m’inquiète grandement. Je vois des choses… Dans le Col de Spandelles l’an dernier, j’ai vu Sepp Kuss boucher dix secondes sans pédaler. Je ne sais pas comment on fait et moi je m’interroge. Comment ils font ? J’y étais dans ce milieu il n’y a pas longtemps. Les discussions autour des bus, ce n’était pas sur ce qu’ils faisaient en stage. Et il n’y avait pas que les petites équipes qui se plaignaient. Mais personne ne dit rien. Il n’y a pas de preuves, mais pour Armstrong il n’y avait pas de preuve non plus… On attend de prendre le mur dans la gueule. Ce sera peut-être trop tard."