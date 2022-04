Jumbo-Visma s'inspire de Rembrant, Vermeer et Van Gogh pour son maillot du Tour de France

Pour sa participation au prochain de Tour de France, l’équipe cycliste néerlandaise de Wout Van Aert, Jumbo-Visma, a dévoilé ce jeudi un nouveau maillot que porteront ses coureurs lors de la Grande Boucle 2022. Inspiré par l’art néerlandais et plus précisément l'École hollandaise, le maillot nommé "The Masterpiece" a été créé à l’aide d’une intelligence artificielle.

L’équipe néerlandaise, dont Maarten Wynants est l'un des directeurs sportifs, souhaite que "les téléspectateurs du monde entier soient témoins des chefs-d’œuvre de Rembrandt, Vermeer et Van Gogh."