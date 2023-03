Jumbo-Visma s’étonne des critiques belges envers van Aert et envers les stars : "C’est un peu étrange la manière dont ils les traitent"

Sur Gand-Wevelgem ce dimanche, Wout van Aert s’était montré grand seigneur en offrant la victoire sur un plateau à son équipier Christophe Laporte. Un comportement altruiste qui a valu à l’ancien champion de Belgique quelques critiques. Eddy Merckx ou Tom Boonen ont par exemple expliqué qu’ils n’auraient pas fait comme lui et que van Aert risquait d’un jour regretter son geste.

Des critiques qui n’ont pas plues à l’équipe Jumbo-Visma dont le directeur sportif, Merijn Zeeman, a réagi sur Eurosport, avouant ne pas comprendre pourquoi son équipe était autant sous le feu des critiques : "C’est à l’opposé de la philosophie que nous avons dans notre équipe".

Car dans l’équipe néerlandaise, pour gagner on se repose sur un esprit d’équipe irréprochable et des objectifs communs. De cette manière, le danger peut venir de partout et de nombreux coureurs peuvent gagner. En témoignent les victoires de Van Baarle sur le Nieuwsblad, de Benoot à Kuurne-Bruxelles-Kuurne, de van Aert sur l’E3 et donc de Laporte ce week-end à Gand-Wevelgem.

Dans cette victoire de Laporte, Wout van Aert a impressionné et le Français lui doit sans doute au moins 50% de son succès. Un numéro sur les routes belges qui a donc cependant eu un goût amer pour certains, ce qui interpelle Zeeman, qui trouve qu’en Belgique, les champions n’ont pas le respect qu’ils devraient recevoir. "Je crois qu’ils devraient faire plus attention à leurs stars et leurs athlètes en général. C’est un peu étrange la manière dont ils les traitent, pas seulement Wout mais aussi l’équipe nationale de football, ou d’autres très bons coureurs. Peut-être que ce serait mieux de tirer les leçons de leurs succès. Remco Evenepoel a aussi beaucoup de critiques en Belgique. Je pense qu’il est plus respecté en dehors du pays", s’étonne Zeeman.

Plutôt que des critiques, le directeur sportif de Jumbo-Visma pense que la façon de fonctionner de son équipe devrait inspirer, mais aussi que les avis extérieurs manquent sans doute de nuance et surtout de contexte : "Chacun a le droit de donner son opinion à propos de ça. Mais il est peut-être préférable que certaines personnes essaient d’abord de comprendre pourquoi nous faisons les choses comme nous le faisons dans notre équipe au lieu de toujours donner leur avis".

Sur le Tour des Flandres ce week-end, Christophe Laporte pourrait d’ailleurs renvoyer l’ascenseur à Wout van Aert en se sacrifiant pour offrir la victoire au Belge et montrer que son geste sur Gand-Wevelgem était peut-être le bon, mais surtout que la façon de fonctionner de Jumbo-Visma est la meilleure puisque l’équipe néerlandaise confirmerait sa main mise sur les classiques flandriennes cette saison.