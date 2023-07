Jumbo-Visma presque parfaite, Alpecin et Cofidis jubilent, Intermarché déçoit, DSM flop : les notes des équipes du Tour de France 2023

L’équipe Intermarché-Circus-Wanty est assurément l’équipe la plus décevante de ce Tour de France. L’équipe de Jean-François Bourlart était présente pour décrocher une victoire d’étape et tenter d’aller chercher un top 10 au général : elle n’a rempli aucun des deux objectifs.

On ne peut pas certainement pas jeter la pierre à la formation wallonne concernant l’objectif du Top 10 au général. La chute et l’abandon du malheureux Louis Meintjes ont anéanti les espoirs d’Intermarché sur ce plan-là. En ce qui concerne les victoires d’étapes, on peut se montrer davantage déçus. Biniam Girmay n’est que trop rarement parvenu à titiller ses adversaires, récoltant seulement une 3e place à Bordeaux.

Le reste de l’équipe – Mike Teunissen en tête - a été plutôt décevant, courant souvent à contresens et manquant des mouvements de course intéressants. On sauvera par contre le talentueux allemand Georg Zimmermann, souvent dans les bons coups, et notamment deuxième de la 12e étape à Issoire, derrière Pello Bilbao.