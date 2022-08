Jumbo-Visma ou l'art de gérer une équipe en 5 exemples

Autre image marquante de ce Tour, lors du contre-la-montre individuel dans l'avant-dernière étape. Le maillot jaune Jonas Vingegaard termine deuxième de l'étape derrière ... Wout van Aert évidemment. Ce dernier va marquer le coup en quittant le "Hot Seat" pour saluer son coéquipier sur la ligne d'arrivée. On a rarement vu le Belge aussi ému, mais à ce moment il réalise que son équipe vient de s'assurer trois maillots distinctifs et six victoires d'étapes. La pression redescend, les épaules sont plus légères, les larmes coulent. L'image est belle, encore une fois.

Enfin, pour être sûres que tout le monde a compris que Jumbo-Visma ce sont des individualités qui forment une équipe et non une équipe d'individualités, les "abeilles" décident de franchir la ligne des Champs-Élysées ensemble. On n'oublie évidemment pas ceux qui ont dû quitter l'épreuve et on finit le Tour parfaitement, en équipe, le sourire aux lèvres, et surtout, en raflant tout sur son passage.