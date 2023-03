Jumbo-Visma lancée vers une moisson historique : un 5/5 sur les Flandriennes ?

Une concurrence qui n’a pu que constater les dégâts quand un Wout van Aert au-dessus du lot s’est a dompté van der Poel et Pogacar sur l’E3 avant de littéralement offrir Gand-Wevelgem à son fidèle acolyte Christophe Laporte. Le constat est donc on ne peut plus limpide : 4 courses flandriennes, 4 victoires Jumbo-Visma, 4 vainqueurs différents. Du jamais-vu ou… presque.

Dans un passé récent, seule la formation Mapei avait livré pareil récital collectif. C’était en 1998. La formation italienne avait alors signé six victoires retentissantes en quelques semaines, s’imposant sur A Travers la Flandre (Tom Steels), L’E3, la Flèche Brabançonne et le Tour des Flandres (Johan Museeuw), Gand-Wevelgem (Frank Vandenbroucke) et Paris-Roubaix (Franco Ballerini).

Il y a donc déjà eu un précédent. Notons quand même que le scénario est légèrement différent et qu’aucune équipe n’était jusque-là parvenue à rafler les quatre premières classiques flandriennes printanières. Aucune, jusqu’à l’imbattable version Jumbo-Visma de 2023.

Une formation qui paraît encore plus forte que les saisons précédentes. Dans son franc-parler habituel, Tosh Van der Sande comparaît Jumbo-Visma au… Real Madrid. C’est un peu ça. Une équipe, déjà au-dessus du lot par longues séquences en 2022, qui aura su se renforcer encore davantage en palliant les départs de Tom Dumoulin (retraite), David Dekker (Arkea-Samsic) et Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty) par les arrivées de Dylan Van Baarle, Wilco Kelderman, Jan Tratnik ou Attila Valter, notamment.

Alors, Jumbo peut-elle viser un improbable 5/5 en remportant A Travers la Flandre ce mercredi ? En l’absence des gloutons Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar, rien n’est impossible. Sauf que Wout van Aert ne sera pas là non plus. Ce sera donc aux Benoot, Laporte ou Kooij de prendre le relais. Tous ont déjà prouvé qu’ils savaient le faire. Reste désormais à concrétiser le travail… pour marquer encore un petit peu plus la saison de leur impressionnante griffe collective.