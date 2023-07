Jumbo-Visma énerve le peloton en empêchant les échappées : "Il y a toujours un karma, un jour ou l’autre, ils vont regretter ça"

Jumbo-Visma a dicté un tempo étouffant pendant toute la 14e étape ce samedi pour tenter de faire craquer Tadej Pogacar. Finalement, Jonas Vingegaard n’est parvenu à reprendre qu’une seconde de bonification au Slovène. Un faible rendement pour une manœuvre de grande envergure qui n’a pas fait que des heureux dans le peloton puisqu’il a anéanti tous les espoirs des équipes qui voulaient prendre l’échappée.

Patrick Lefevere ne mâchait d’ailleurs pas ses mots au micro de Jérôme Helguers : "Il y a toujours un karma. Un jour ou l’autre, ils vont regretter ça. Il faut quand même avoir des amis dans le peloton. Je ne dis pas que je suis un ennemi, mais ça énerve certaines équipes".

Même son de cloche du côté de Rik Verbrugghe et sa formation Israel-Premier Tech qui avait tenté de placer trois coureurs dans l’échappée et qui a rapidement dû se résigner à passer une journée tranquille à l’arrière du peloton : "C’est la course. Chacun a sa stratégie. Même si je pense qu’hier, Jumbo s’est mis tout le peloton à dos. Ils ne laissaient aucune liberté et tous les coureurs se demandent ce qu’ils font, quel est leur plan. On comprend ou on ne comprend pas, mais ça a énervé tout le monde. Je pense que ça va être pareil aujourd’hui, toutes les équipes vont essayer. C’est presque tous contre une équipe".

Il ne faudra donc pas se louper du côté de l’équipe néerlandaise car en cas de pépin, elle aura désormais du mal à trouver des équipes qui souhaiteront l’aider : "On verra à la fin du Tour s’ils vont gagner. Il faut dire ce qui est, c’est l’équipe la plus forte du Tour. Il n’y a aucun doute là-dessus. Mais des fois, il faut un peu laisser aux autres. Mais je comprends, ils n’ont pas encore gagné sur le Tour. Il y a quand même un enjeu derrière. On va voir qui va en sortir vainqueur. Je pense que pour l’instant, Pogacar doit bien rigoler en se disant qu’il va les laisser faire et s’éteindre à petit feu. Et on va voir ce que ça va donner".