Jumbo-Visma en feu pour ce week-end des classiques : le glouton néerlandais s’était préparé pour

Ce qu’il faut souligner également, c’est la préparation particulière des joueurs de Jumbo-Visma qui n’ont pas suivi les habitudes des autres équipes. Présents à Tenerife où l’équipe a réservé toutes les chambres d’un hôtel, les coureurs de la formation néerlandaise ont pu y bénéficier de conditions de stage idéales avec des routes dégagées, une météo idéale et de l’oxygène en quantité plus limitée.

Grâce à son budget XXL, Jumbo-Visma partait avec une longueur d’avance sur la plupart de ses concurrents mais sa grande science de la course et ses méthodes inédites de préparation qui semblent porter leurs fruits font également la différence.

Forcément, une telle domination éveille les suspicions comme à l’époque les armadas Gewiss et US postal, plus tard convaincues de dopage. En préférant envoyer les coureurs en stage au lieu de courses de moindre importance pour les préparer au mieux, Jumbo-Visma tourne ainsi le dos à certaines échéances comme le GP Samyn ce mardi où la formation n’alignera pas de coureur. S’il faudra encore attendre de voir ce qu’elle fera le reste de la saison, de telles dispositions pourraient bien avoir un impact non négligeable sur la future préparation des autres équipes et la pérennité de courses moins rémunératrices.