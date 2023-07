Jumbo-Visma défend l'attitude de Vingegaard : "Jonas est le meilleur équipier qu'on puisse avoir, Wout le sait et apprécie cela"

Depuis quelques heures, la question est sur toutes les lèvres : Jonas Vingegaard, leader proclamé de la Jumbo-Visma, aurait-il dû aider Wout van Aert dans le final de la 2e étape du Tour de France ? Certains estiment que oui, pour services rendus, d’autres estiment que ce n’est pas son rôle.

Toujours est-il qu’il ne l’a pas fait. Et que van Aert, frustré par la tournure des événements, a échoué à quelques mètres du vainqueur du jour, le surprenant Victor Lafay. Forcément, une fois la ligne d’arrivée franchie, tous les regards étaient évidemment braqués vers le car de la Jumbo-Visma.

Cet imbroglio allait-il creuser un fossé entre van Aert et Vingegaard ? Les directeurs sportifs de la formation batave avaient-ils intimé à Vingegaard de ne pas rouler pour van Aert ?

Critiquée et pointée du doigt, la direction de la Jumbo est sortie du silence. Assez vite, d’ailleurs, peut-être parce qu’elle sentait qu’il fallait éteindre le feu avant que les braises ne s’enflamment.

"On en a parlé hier. Jonas avait déjà fait beaucoup d’efforts pour faire en sorte que ça arrive au sprint et les autres équipiers aussi. Cela a été le cas samedi et dimanche aussi. Au final, on n’y est pas parvenus mais on voulait vraiment cette victoire. On doit analyser les raisons pour lesquelles on n’a pas pu sprinter. Cela a été une grande déception pour Wout et pour l’équipe mais on ne veut pas parler d’erreurs individuels. Cela n’a pas été le cas. Jonas est le meilleur équipier qu’on pourrait avoir. Wout le sait et apprécie cela. Dimanche, il était juste frustré à propos de cette situation", estime Merijn Zeeman, l’un des directeurs sportifs de Jumbo-Visma au micro de Kevin Paepen.

"Cela fait deux jours qu'on est sur le Tour de France. On a fait de notre mieux pour Wout, cela n'a pas marché. On a pris beaucoup de risques samedi et on a encore essayé dimanche. Jouer les victoires d'étapes et le général, on a déjà réussi cela par le passé et on a même pris des risques pour cela. On travaille depuis de nombreuses années de cette façon et je pense qu'il y a une attitude fantastique au sein de l'équipe... Hier (dimanche) c'était bien pour Netflix mais il reste 19 étapes à disputer. On a essayé de gagner des étapes avec Wout, on n'y est pas parvenu mais je suis certain qu'il va en gagner une", a conclu Zeeman.