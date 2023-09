Jumbo-Visma annonce la fin de carrière de Nathan Van Hooydonck en raison d’un problème au cœur

Nathan Van Hooydonck doit dire adieu à sa carrière cycliste à l’âge de 27 ans. Le Belge de Jumbo-Visma a provoqué un accident de la route la semaine dernière en raison d’un malaise cardiaque. Heureusement, personne n’a été blessé grièvement et les secours ont pu le réanimer.

Depuis lors, il s’est vu poser un défibrillateur, selon un communiqué de l’équipe néerlandaise, qui annonce également que le problème cardiaque de Van Hooydonck signifie la fin de sa carrière sportive. Lui qui a pu sortir de l’hôpital ce mercredi et retrouver son épouse, enceinte.

Le Belge oscille entre joie d’être en vie et tristesse de dire au revoir à son métier, sa passion : "Je réalise que j’ai été incroyablement chanceux. Les choses auraient pu tourner autrement si je n’avais pas été pris en charge aussi rapidement. Je vais bien à présent, même si je dois encore gérer le fait que cet événement marque la fin de ma carrière. J’aimerais remercier les personnes qui me sont venues en aide, l’équipe médicale à l’hôpital et les nombreux fans qui m’ont envoyé des messages. Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement et ma future paternité. Tout se passe bien à ce niveau-là, nous préparons la naissance avec enthousiasme et cela m’aide beaucoup."

De meilleurs jours attendent Nathan Van Hooydonck et son épouse, après une sacrée frayeur.