Jumbo rappelle son chou rouge aux pommes à cause de la présence possible de bouts de verre

Jumbo retire le chou rouge aux pommes "Jumbo rode kool met appel" de la vente en raison de la présence possible de petits morceaux de verre, a annoncé jeudi la chaîne de supermarchés.

Le produit concerné porte le numéro de lot 142329/10 : 14/BGL ou 142329/18 : 24/BGL et arbore une date de péremption fixée au 30/11/2024. Jumbo demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente où il a été acheté. Pour plus d’informations, les consommateurs peuvent contacter le service clientèle au 0800/989.98 ou se rendre sur le site Jumbo.com.