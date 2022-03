Jumanji : le blockbuster qui a marqué votre enfance en 4 infos insolites !

Le succès de la franchise tient également à son casting 5 étoiles. Une distribution digne des plus grand.e.s déjà bien présente dès le premier opus. A l’affiche de cette version spéciale 90’s vous retrouverez Robin Williams (alias Alan Parrish dans le film), Bradley Pierce (alias Peter Shepherd), Kirsten Dunst âgée de 12 ans dans le rôle de Judy Shepherd mais aussi Jonathan Hunt (alias le chasseur fou ) et Bonnie Hunt qui incarne Sarah Whittle.

En attendant sa diffusion ce samedi 26 mars à 20h05 sur Tipik (#ofcourse), voici 4 infos insolites sur Jumanji que vous ne connaissez peut-être pas.

1. Au commencement : une frustration au Monopoly

Le succès de Jumanji, c’est d’abord un livre pour enfants signé par Chris Van Allburg et paru en 1981 aux USA (qui sera ensuite adapté en film). L’idée de cette histoire lui vient d’une frustration d’enfant au Monopoly (#labase). En effet, l’auteur explique sur le site d’actualité ciné AlloCiné : " Quand j’étais enfant et que je jouais au Monopoly ça me semblait passionnant au début et puis quand j’avais terminé tout ce qu’il me restait c’était de la fausse monnaie. Je pensais que ce serait bien plus stimulant et drôle d’avoir un jeu dans lequel chaque case vous promettait de vivre une véritable aventure. "