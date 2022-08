Julos Beaucarne, l’homme qui célébrait la vie

Edmond Blattchen recevait Julos Beaucarne en 1998.

Tour à tour chanteur, poète, conteur, écrivain, sculpteur et touche-à-tout, Julos Beaucarne est aussi, d’abord, un véritable humaniste. S’il avoue ne pas croire en Dieu, il professe en revanche une foi inébranlable en l’homme. Et cela, malgré l’assassinat, en 1975, de Loulou, la mère de ses deux enfants. Un drame qui, s’il a changé sa vie, n’a en rien entamé sa conviction que "l’homme moderne est encore au berceau". Optimiste, envers et contre tout, Julos nous invite dans ses textes et dans ses chansons, à célébrer la Vie sous toutes ses formes et à nous "aimer à tort et à travers".