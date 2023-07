Juliette Tresanini et Solène Hébert : sœurs à l’écran, amies dans la vie

Lors d’une interview accordée au magazine Télé-Loisirs, Juliette Tresanini a récemment évoqué les débuts de son amitié avec Solène Hébert, une autre actrice de "Demain nous appartient".

Dans la grande famille de "Demain nous appartient", il n’est pas rare que des amitiés de fiction prennent vie hors caméra. C’est notamment le cas pour Ingrid Chauvin et Enzo Rose, qui avaient confié avoir développé une grande complicité sur le plateau de tournage, ainsi que pour Juliette Tresanini, qui depuis plusieurs années entretient une belle amitié avec Solène Hébert, l’interprète de Victoire Lazzari dans la série.

Au micro de Télé-Loisirs, Juliette Tresanini a expliqué qu’elles s’étaient rencontrées en 2017, lors du tournage des tout premiers épisodes du feuilleton. Loin de leurs familles, elles avaient trouvé du réconfort dans la compagnie l’une de l’autre, et s’étaient d’autant plus rapprochées qu’elles étaient à l’époque voisines. Dès lors, il n’était pas rare qu’elles dînent ensemble après leur journée de travail. "Donc on était ensemble le matin, le midi, le soir, on répétait ensemble. Parfois, c’était très joyeux, parfois, c’était triste parce que notre famille nous manquait. On était toujours là l’une pour l’autre pour se soutenir dans cette aventure qui est merveilleuse, mais qui est aussi un tsunami dans ta vie", conclut Juliette Tresanini.