"Juliette" : les soins naturels de Julie illustrent la slow cosmétique

Pour Julie Merhi, le 100% naturel est une évidence. Tous ses ingrédients sont issus de l’agriculture biologique. " J’ai aussi beaucoup lu sur la cosmétique bio et naturelle ", explique-t-elle. " Dans les produits des grandes marques, beaucoup de choses ne servent à rien et peuvent perturber l’organisme. Je voulais faire quelque chose de simple et sans conservateur. Avant mes recherches, je n’avais pas conscience qu’on mettait plein de crasses sur notre peau. J’ai eu ce besoin de me sentir belle au naturel ", ajoute-t-elle. Tout s’enchaîne alors plus vite que ce qu’elle aurait imaginé. " Quand j’ai commencé à faire mes produits pour moi, chez moi à Anlier, j’en ai parlé sur Facebook. J’ai eu énormément de réactions ", explique Julie Merhi. Une vingtaine d’amies testent alors ses produits. " Je leur ai demandé d’être le plus objectif possible. 99% des retours étaient positifs. C’est là que je me suis dit que je tenais un truc ! ", s’enthousiaste cette salariée en communication au Luxembourg.