Séjour en pleine nature tout confort : découvrez la Ferme d’Hacquedeau à Incourt

Juliette Grégoire vous emmène dormir du côté d’Incourt, en province du Brabant Wallon. Notre chroniqueuse vous propose de découvrir un tout nouveau logement, la Ferme d’Hacquedeau.

La Ferme d’Hacquedeau est une ferme récemment rénovée par une architecte qui a conçu une très jolie cabane dans laquelle vous pouvez dormir nichée dans un écrin de verdure.

Premièrement, il y a le cadre : la ferme est isolée dans un écrin de verdure et de calme. Vous êtes entourés par des champs à perte de vue. Une fois que vous rentrez dans la propriété, vous serez dirigés vers la cabane qui elle est entourée par des animaux : chèvres, poules, etc.

Ensuite, il y a la cabane qui est tout simplement magnifique. Entièrement fabriquée en bois, qui apporte un style cocon, mais avec tout le confort nécessaire. Dans la cabane, vous bénéficiez d’une grande pièce de vie avec une immense table pour manger et d’un joli feu de bois. Il y a aussi un petit coin salon, la cuisine qui est full équipée avec four, frigo et taques de cuisson donc vous pouvez vous préparer un bon petit repas.

Juste à côté, vous avez la salle de bain avec une douche italienne et une toilette sèche. Les extérieurs sont eux aussi très beaux. Il y a plusieurs espaces pour profiter du cadre : une table située sur la terrasse de la cabane, un coin brasero avec des transats autour et surtout un sauna.

Vous pouvez vous préparer un bon repas sans aucun problème avec la cuisine. Et pour le matin, un petit-déjeuner concocté avec des produits locaux vous attend sur le pas de la porte dans un petit panier.

Il faut compter 200 euros pour la nuitée avec petit-déjeuner et l’accès au sauna pour deux personnes. C’est un petit budget c’est sûr, mais pour Juliette, il s’agit d’un bon rapport qualité/prix.