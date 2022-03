Juliette Gréco, symbole et incarnation de la liberté

Au début des années 60, Juliette Gréco revient à la chanson et ne la quitte plus. Elle chante Jacques Brel, Léo Ferré, Guy Béart et aussi Serge Gainsbourg. Icône de la sensualité et de la liberté, en 1965, elle connaît à nouveau la consécration, à la télévison cete fois. Juliette Gréco tient un rôle de premier plan dans le feuilleton "Belphégor ou le fantôme du Louvre". Cette année-là, elle tombe amoureuse de Michel Piccoli qu'elle épouse en 1966. Le couple se sépare en 1977. Au début des années 70, l’artiste effectue de nombreuses tournées à l'étranger, mais en France, son succès s’estompe. Pour lutter contre ce manque de reconnaissance sur sa terre natale, elle se cherche, change plusieurs fois de maisons de disque mais sans grand succès.

Dans les années 80, forte d’une grande expérience dans le show business, elle sort ses mémoires sous le titre "Jujube". Elle retrouve la scène de l’Olympia et continue à enregistrer. Elle chante Jean Ferrat et Boris Vian. En 1983, elle reçoit la légion d'honneur des mains du Premier ministre, Laurent Fabius. En 1989, elle épouse Gérard Jouannest, le pianiste célèbre pour avoir accompagné Jacques Brel. En 2007, elle reçoit une Victoire d'honneur aux Victoires de la musique pour l'ensemble de sa carrière. Empreints des idées de gauche, ses récitals sont de plus engagés. Elle cosigne, en 2009, avec Pierre Arditi, Maxime Le Forestier, Michel Piccoli une lettre ouverte appelant à voter la loi Création et Internet. L'année suivante, elle fait de nouveau une apparition au cinéma. Dans le documentaire qui lui est consacré "Je suis comme je suis", réalisé par Brigitte Huault-Delannoy, elle exprime son désir de s'instruire encore, sa soif d'apprendre et son envie de découvrir.

En 2012, Juliette GRÉCO enregistre un nouvel album : "Ça se traverse et c'est beau…un hommage à Paris. En février de cette année-Là, elle est pour trois soirs sur la scène du Théâtre du Châtelet de Paris et reçoit en avril des mains du maire Bertrand Delanoë, la Grande Médaille de Vermeil de la Ville de Paris. Elle continue de travailler avec les nouveaux chanteurs français comme Benjamin Biolay et Olivia Ruiz. Mais le public aime avant tout ses grands succès : "La chanson de Prévert", "La javanaise", "Un petit poisson, un petit oiseau", "Sous le ciel de Paris", "Jolie môme", et bien sûr "Déshabillez-moi",...

Juliette Gréco décède le 23 septembre 2020 à l'âge de 93 ans dans sa demeure à Ramatuelle. La grande dame, muse de Saint-Germain-des-Prés n’a jamais laissé indifférent. Sa grâce innée, sa sensualité ont à tout moment attiré la lumière des photographes. Et aujourd’hui encore, Juliette Gréco est l’incarnation de la liberté, de l’impertinence. Et vous, déshabillez-vous !