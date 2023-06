Juliette Goudot : "Le plus dur dans l’emprise c’est l’amour de l’emprise"

Lettre à l’emprise

(Pour une fois il n’y a pas de chère)



Le plus dur dans l’emprise ce ne sont pas les mains sur ma nuque, les verres d’eau à la figure, les cris, la barre au front et la matraque qui emporte tout.

Ce ne sont pas les soirs à débarquer chez les flics sans oser parler parce qu’on est cinq ans avant MeToo et qu’à ce moment-là je n’ai pas conscience de ce que j’endure, et que l’emprise s’ancre parfois dans des replis plus archaïques.

Le plus dur ça n’est pas le souvenir des insultes " pute, salope, avoue " – mais avoue quoi ? Puisqu’il n’y a rien à avouer à part des crimes inavouables : être une femme, vivre, respirer, aimer comme une femme.

Ce ne sont pas les nuits sans sommeil en garde à vue de toi, la peur et les os qui craquent sous un talon de chaussure parfois, non.

Le plus dur dans l’emprise c’est l’amour de l’emprise. C’est quelque chose d’originel qui se noue alors, plus qu’un abandon, une fusion dont on ne veut plus revenir, tes cernes mauves, la couleur de tes veines et la masse de ton corps qui comble tout, une emprise dont seuls certains livres ou certains voyages peuvent vous sortir.

Ce qu’on découvre alors c’est que le plus désirable ça n’est pas toi, l’emprise, mais certains espaces, certaines prairies, certaines étreintes.

L’amour et les forêts réalisé par Valérie Donzelli d’après le roman d’Eric Reinhardt et dans les salles cette semaine, en raconte l’expérience.



Virginie Efira y interprète Blanche, professeure de lettres et épouse sous emprise qui échappe le temps d’une journée à son mari Grégoire interprété par Melvil Poupaud terrible en "conjoint toxique", "pervers narcissique" – nous on préférera le dire avec Mona Chollet en "enfant modèle du patriarcat" car c’est aussi de cela qu’il s’agit.

Dans cette scène centrale Blanche ment sur ses heures de travail et part rejoindre celui qui n’est pas encore son amant, dans sa maison aux abords de la forêt.

"Je suis une femme qui cherche un homme" a-t-elle écrit sur un site de rencontres et le moment héroïque du film est là, dans cet instant bref où Blanche retire ses chaussures et entre dans le feuillage.

C’est une trouée au milieu des ruines, une femme entre dans un feuillage et s’y dévoile parce qu’elle le veut.

Dans le roman l’héroïne s’appelait Bénédicte Ombredanne et se confiait par lettre à l’écrivain-narrateur.

Je fais l’hypothèse qu’en modifiant son prénom, en la retirant à une certaine emprise de l’écrivain et peut-être aussi de la littérature masculine, la réalisatrice modifie sa trajectoire : on n’y meurt plus comme Emma Bovary ou Anna Karénine, on s’y défend de toi, l’emprise, et on y découvre une figure nouvelle, celle d’une femme qui se tient seule devant la justice.



Alors adieu, l’emprise,

Juliette