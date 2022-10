Juliette Goudot : "Chers corps, je vous écris pour vous désinvisibiliser, vous déstigmatiser, vous soulager aussi"

Chers Corps,

Vous connaissez peut-être ces photographies de Marilyn Monroe réalisées par Bert Stern pour le magazine Vogue quelques semaines avant sa mort, une nuit d’août 1962 à Los Angeles.

On y voit Marilyn " à l’état pur " pour citer le photographe qui exposa la série vingt ans plus tard.

Au début elle porte une robe noire, le dos nu, les cheveux platine relevés par un ruban, le menton dans la main et ensuite presque rien, ou alors juste un voile et puis deux roses fuchsia plaquées sur sa poitrine nue,

Presque rien à part son regard mi-clos, et ce sourire qui tient de l’extase ou de la joie pure.

On remarque aussi, longue de plusieurs centimètres, une incision à peine refermée sur l’abdomen, une cicatrice, une blessure, celle d’une opération récente qui nous rappelle que Marilyn justement n’est pas qu’une image sur pellicule,

Que Marilyn est un corps,

Un corps parfois confisqué victime de la prédation des hommes et de Hollywood mais un corps qui fut aussi son principal allié dans sa performance pour être Marilyn, un corps habité, vivant, vibrant, et pas seulement abusé.

Cette dernière séance n’apparaît pas dans BLONDE, biopic fantasmé de Marilyn d’après le roman de Joyce Carol Oates et qu’on peut voir sur la plateforme au logo rouge (pour ne pas la nommer),

Un film qui fétichise jusqu’à l’insoutenable la douleur de Norma Jeane,

Qui ne fut pas une mère, qui ne fut pas une enfant désirée,

Et qui fut pourtant la femme la plus désirée au monde.

De Monroe on préfère penser encore qu’elle est ailleurs, dans cette dernière séance où elle montre ses cicatrices en riant, et où elle était sans doute parvenue enfin à avoir un corps à elle.

Car ça serait quoi, pour reprendre le titre du dernier essai de la philosophe Camille Froidevaux-Metterie, ça serait quoi, avoir " un corps à soi " ?

Ça serait l’aboutissement de ce que Virginia Woolf appelait " une chambre à soi " pour qu’une femme puisse écrire et se réapproprier son corps,

Car la chambre ultime, celle qui sera la dernière pour les femmes et pour les hommes, c’est bien le corps.

Alors, Chers Corps, si je vous écrivais, au moment où en Iran des femmes hissent leur chevelure sur des drapeaux pour pouvoir exister publiquement en tant que corps féminin,

Ça serait pour vous retirer à la honte, à la " dissociation " au sens où Virginie Despentes nous dit qu’en tant que " meuf " on est forcément dissociée,

Ça serait pour vous désaliéner des injonctions à la maternité dévorante, à séduction obligatoire, ça serait pour vous désinvisibilliser, vous déstigmatiser, vous soulager aussi,

Retirer le poids du chagrin, du labeur et de la violence sociale

Ce poids qui brise le dos du père d’Edouard Louis, ouvrier usé dans son court récit Qui a tué mon père ?

Ça serait pour leur rendre leur légèreté, et même leur musique.

Alors peut-être que la meilleure manière d’aimer nos corps et de prendre soin d’eux, serait de les rendre au jeu de l’acteur, au burlesque de Gulietta Masina dans Les Nuits de Cabiria de Fellini, trajectoire d’une prostituée des faubourgs de Rome mille fois rompue et mille fois trompée, qui se relève encore et sourit dans un dernier regard caméra qui clôture le film et qui nous rend notre vulnérabilité.

Alors à nos corps, salut,

Juliette Goudot