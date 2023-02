Juliette Goudot : "Chère Kyiv, je rêve qu’un jour on puisse revenir faire des films dans tes rues "

Près d’un an après le début de l’invasion russe en Ukraine, la journaliste et écrivaine Juliette Goudot écrit cette lettre à la capitale ukrainienne. Une ville où elle s’est arrêtée deux fois au fil de sa vie.

Chère Kyiv,

Pardonne-moi si ma prononciation reste maladroite pour te dire, dans cette voyelle qui à elle seule distingue la prononciation russophone "Kiev" de l’Ukrainienne "Kyiv", cette petite voyelle qui a aujourd’hui profondeur d’une tranchée.

Je suis allée deux fois te voir, quelques années avant la guerre, à chaque fois avec la sensation d’aller vers l’Est, vers le froid, vers ce qui nous sépare de la Russie – en Slave "Ukraine" veut déjà dire "frontière". Aujourd’hui, un an après l’agression russe qui dure en réalité depuis 2014, cette frontière-territoire est un fossé, une fracture béante.

La première fois, j’amenais mon petit garçon sur le tournage du film de son père, Polina, un film pour enfant tourné dans les studios de Kyiv dont je ne sais pas ce qu’il subsiste aujourd’hui. A la manière d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, le film raconte à l’histoire d’une petite fille de douze ans qui traverse un écran de cinéma et bascule dans des décors de film à la recherche de ses parents.

Ça n’est pas mon rôle de le juger ici si le film est réussi. Ce que je sais c’est qu’il ressemble au père de mes enfants, contient sa part de magie, de rage et de vie fracturée, et je sais aussi qu’il a quelque chose de prémonitoire qui me serre le cœur aujourd’hui.

Dans l’une des scènes, Polina traverse un décor de guerre et fait face à un char, à terre une poupée maculée de boue, des casques de soldat, elle ne sait pas encore que ceux qu’elle cherche sont déjà morts.

Les producteurs ukrainiens du film Denis, Marina et leurs enfants sont devenus des amis, parmi eux certains combattent, d’autres sont dispersés dans la diaspora de la guerre entre la Turquie, l’Allemagne, la Pologne, certains en Belgique, d’autres à Paris.

Je suis retournée te voir quelques semaines plus tard au début de l’hiver 2015 pour ramener mon garçon après le tournage, je me souviens de ta froideur éblouissante Kyiv, des thés aux agrumes brûlant qu’on buvait avec Nastia qui m’emmenait voir la maison de Mikhaïl Boulgakov aujourd’hui fermée parce que russe, je me souviens de mon fils qui courait dans tes rues dans son costume de Cléopâtre, je me souviens des églises orthodoxes illuminées avec ferveur, je me souviens avoir foulé librement la place Maïdan où subsistait l’écho de la révolution, je me souviens de Serguei qui nous accompagnait sur le tournage très tôt le matin, dans sa voiture il y avait toujours des papillotes en chocolat et il faisait chaud, je me souviens du regard souriant et bleu de Serguei emporté par le Covid, je me souviens de toi Kyiv, de ta chaleur cosaque qui résiste aujourd’hui aux missiles et aux coupures d’électricité incessantes parmi les carcasses de chars que je découvre de loin, dans les Carnets de guerre qu’on peut lire dans les journaux.

Je rêve qu’un jour on puisse revenir faire des films dans tes rues, Kyiv, regarder l’immense fleuve Dniepr couler sous tes ponts et dire d’une seule voix, la nôtre, celle des Européens, "Slava Ukraini".

A toi,

Juliette