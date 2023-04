Juliette Goudot : " Chère Delphine Seyrig, votre voix nous manque plus que jamais "

Plus de trente après sa mort, l'actrice et réalisatrice Delphine Seyrig revient sur les écrans et en librairie. La journaliste et écrivaine Juliette Goudot saisit cette occasion pour lui adresser cette lettre et pour nous rappeler que cette icône du cinéma était une grande féministe.

Chère Delphine Seyrig, je vous écris et dans mon imaginaire de vous, encore plus que les images de l’actrice sur grand écran, c’est d’abord votre voix qui résonne



Grave, profonde, sensuelle,Une voix de fée des lilas dans le Peau d’âne de Jacques Demy

Une voix traversant India song de Marguerite Duras qui faisait crier d’amour fou Michael Londsale,

Une voix parfois muette, celle de Jeanne Dielman et ses besognes domestiques que vous incarnez chez Chantal Akerman,

Une voix de peut-être " salope " - de celles qui signèrent en 1971 le manifeste des 343 réclamant la légalisation de l’avortement en France et qui ouvrait son appartement aux avortements clandestins,

Une voix d’envoûtement née à Beyrouth, Suisse d’origine par votre père et issue par votre mère de la famille du linguiste Ferdinand de Saussure,

Une voix qui, 33 ans après votre mort, résonne plus que jamais.

L’événement - on en a déjà parlé ici - c’est la ressortie en salles du film de la cinéaste belge Chantal Akerman Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, sacré au classement décennal de la revue Sight and Sound par 1600 critiques et cinéastes internationaux près de 50 ans après sa sortie en 1975, détrônant du même coup Vertigo d’Alfred Hitchcock ou Citizen Kane.



C’est aussi ce très bel essai que vous inspirez au critique de cinéma Jean-Marc Lalanne aux éditions Capricci – Delphine Seyrig. En constructions - qui rappelle votre filmographie, fouille notre mémoire collective et y met à jour votre modernité parmi les voiles de fée des lilas et les robes Chanel de L’Année dernière Marienbad.

Votre modernité chère Delphine Seyrig, c’est d’abord ce " bloc " de plus de trois heures comme dit le critique Mathieu Macheret pour parler de Jeanne Dielman, film-somme réalisé par une jeune femme d’alors 25 ans, Chantal Akerman à qui vous prêtez votre voix et votre distinction très aristocratique pour dire la brisure du destin féminin, l’enfermement domestique d’une ménagère qui se prostitue à heure fixe chez elle pour arrondir ses fins de mois,

Jeanne Dielman raconte le déraillement du système qui aliène chaque maitresse de maison dans la répétition des gestes ménagers que Chantal Akerman filme in extenso, épluchage des pommes de terre, préparation des escalopes panées, et votre voix nous manque plus que jamais.



La première fois que je vous vois j’ai huit ans et le pouvoir d’enchantement est tel chez Jacques Demy que je mets du temps à faire le lien, plus tard, avec Delphine Seyrig cinéaste et activiste réalisant, 40 ans avant #MeToo, des films vidéo avec les " Insoumuses ", collectif de vidéastes féministes qui utilisent la vidéo comme d’autres aujourd’hui le podcast, ce média alors encore vierge sur lequel, je vous cite, " les hommes n’ont pas encore mis leur pouvoir. "

A votre mort vous redevenez invisible, votre voix trop radicale ne plaît pas aux très conservatrices années 1990 et il faut attendre les réseaux sociaux et YouTube pour réentendre votre répartie féministe inouïe.

Je vous découvre sur les images d’archives des plateaux de télévision de Papa, répondre aux pontes masculins fustigeant je cite " le vagabondage sexuel " des femmes qui pratiquent l’avortement ou s’étonnant de voir une femme qui pense.

" Toutes les femmes pensent seulement on ne leur donne pas la parole " dites-vous.

Ou encore : " La question du bonheur, parlons-en, les femmes gagnent moins d’argent que les hommes, les femmes sont obligées, en plus de l’argent qu’elles gagnent, quand elles en gagnent, moins que les hommes, d’assumer un travail à la maison qui est gratuit. Quand un homme se marie il épouse une femme de ménage gratis " disiez-vous en 1972 sur le plateau de Samedi loisirs.

Votre voix, chère Delphine Seyrig, s’est éteinte et vous n’aviez que 58 ans mais elle n’a jamais trouvé autant de résonance, car vous êtes notre contemporaine,

déesse triomphante qui portez sur vos seules initiales (D.S) nos féminités entravées et pourtant souveraines.



A bientôt Delphine,



Juliette