Juliette Goudot : "Chère Catherine Breillat, vous êtes courageuse parce que vous décidez de donner à voir"

Chère Catherine Breillat,

On entend beaucoup de choses à propos de votre dernier film, L’Eté dernier, dans les salles belges le 11 octobre. Sélectionné au dernier Festival de Cannes, le film raconte la liaison incestueuse entre une belle-mère et son beau-fils de dix-sept ans.

Interprétée par Léa Drucker, Anne est une femme de pouvoir, transfuge de classe et avocate, mère de deux petites-filles adoptées avec son mari, joué par un impressionnant Olivier Rabourdin, le pas lourd, l’aura bourgeoise de roi défait.

Théo débarque un été dans cette famille où il n’a pas grandi et ensemble, avec Anne, ils passent à l’acte et brisent le tabou de l’inceste, c’est ce que le film montre, dans une immédiateté et une zone de chaos qu’il est presque impossible de démêler, puisque vous dites, je vous cite Catherine Breillat, avoir "pipé les dés", et que dans L’Eté dernier, le désir est réciproque.

Mais l’inceste n’est pas une question de désir ni d’amour, l’amour n’est pas la question, Anne est une femme de loi devenue hors la loi. Lorsque son crime risque d’être découvert, elle entre d’ailleurs dans une autre forme d’abus, le mensonge, abusant par deux fois le jeune homme, jusqu’à ce que le film les retire ensemble à la société, les fasse entrer dans une mythologie vengeresse et monstrueuse, quasi diluvienne.

L’Eté dernier n’est certes pas un film social, encore moins une tentative de faire justice à travers le cinéma. Mais peut-on vous reprocher cela ?

C’est la réception de votre film, plus que le film lui-même qui semble agiter nos consciences Me-tooïsées, et nous nous retrouvons avec vous, obligés de sonder nos consciences, notre morale.

"Lorsque la beauté s’invite dans un film, il faut que la société recule" dit la critique Murielle Joudet, invitant à mettre l’art, peut-être, au-dessus de la morale.

Inversement dans un édito radio, l’écrivaine Christine Angot dénonce une "esthétisation de l’inceste" et globalement, une régression de la société qui s’extasie sur les saloperies qu’on peut faire au nom de l’art, comme au temps de Gabriel Matzneff.

Avec la sortie la même semaine du Consentement d’après Vanessa Springora, le cinéma est de nouveau confronté à la question de comment mettre en scène l’abus sans être voyeur. Que donner à voir, ou sinon à entendre avec les outils du cinéma ? Avec le son, l’image et leur contraire, le hors-champ et le silence ?

Catherine Breillat vous êtes courageuse parce que vous décidez de donner à voir. Et si votre film a bien une esthétique il ne cède jamais à nos yeux à l’érotisation de l’inceste.

Léa Drucker joue moins le désir qu’une forme d’extase morbide, presque cadavérique, inspirée de tableaux du Caravage – et ça n’est pas parce qu’un film possède une esthétique qu’il sombre dans l’esthétisation.

Votre film est beau oui, mais beau d’une beauté terrible, il démonte une mécanique glaçante et vorace, il dit comment l’abus se met en place puis refuse de se dire, créant un double abus que vous résolvez par l’image sans l’absoudre, dans une forme de vengeance picturale, image contre image, dont vous seule détenez les clés.

Ajoutons qu’un film n’est pas forcément là pour rendre justice même si certains le peuvent.

Il se peut d’ailleurs que L’Eté dernier soit un film profondément injuste, ça ne nous empêche pas de le regarder, mais certainement pas d’en jouir.

Ce procès-là n’a pas lieu d’être.

Bien à vous,

Juliette