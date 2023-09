Juliette Goudot à la réalisatrice de "Barbie" : « J’ai voulu vous écrire parce que je vous admire »

Chère Greta,



J’ai voulu vous écrire pas parce que votre film Barbie est désormais ce qu’il est convenu d’appeler "le film de studio réalisé par une femme ayant remporté le plus d’argent au box-office". J’ai voulu vous écrire parce que je vous admire.

Je vous admire d’abord parce que vous êtes née à Sacramento, ville de notre idole commune, l’écrivaine californienne Joan Didion, et parce que de votre premier long-métrage Lady Bird, à votre adaptation des Filles du docteur March, vos héroïnes parlent de nous, les "Little women", nous les petites femmes, les femmes de personne ou les femmes en devenir, celles qui ne se laissent pas enfermer dans des cases. Je dis "Little Women" pour reprendre le titre anglais du roman de Louisa May Alcott malheureusement traduit Les filles du docteur March (traduction issue de la France patriarcale).

Pour toutes ces raisons j’ai voulu creuser cette " polémique " autour de votre film Barbie, co-écrit avec Noah Baumbach, s’agit-il d’un film féministe ou plutôt d’une publicité opportuniste pour la firme Mattel, récupérant les combats féministes pour continuer de vendre la célèbre poupée de plastique ?

L’origine de la polémique, chère Greta, tient peut-être dans la première partie de votre film censée représenter "Barbieland", le monde idéal de Barbie. Dans des décors rose fluo construits à taille humaine, Barbieland est bien féministe en ce sens que les femmes ont le pouvoir, elles sont Présidente, médecins ou prix Nobel – mais il tient sur une contradiction majeure ou plutôt un déni politique incompatible avec le féminisme.

"Je suis parfaite et chaque jour c’est le bonheur" clame Barbie, bonheur dont sont exclus les Kens (les hommes donc, parce qu’ils sont des hommes et que le film assume avec Ryan Gosling, un second degré misandre qu’on ne boudera pas ici). Bonheur dont est exclue aussi la "Barbie bizarre" (vous savez, celle dont les enfants ont rasé les cheveux et démembré le corps et qui aurait pu donner lieu à un film autrement plus bizarre).

Barbie et ses consœurs ont bien conçu un monde parfait sans patriarcat, mais qui oublie que les institutions dont elles ont hérité sont issues de luttes politiques par nature imparfaites, et d’un désir d’égalité qui n’est jamais acquis – si l’on considère que la démocratie (comme le féminisme) est "un horizon".

En clair : une Présidente sans pouvoir est une coquille vide, elle ne représente rien et le film ne cesse de courir après sa propre histoire avec une Barbie déchaînée se découvrant soudain deux ennemis : Ken qui veut la dominer et Mattel la remettre dans sa boîte.

Mais il n’en reste pas moins, chère Greta, que votre héroïne s’est émancipée au passage d’une narration trop longtemps masculine au sens où sa trajectoire ne repose pas sur la rencontre amoureuse avec un homme ni même le désir d’enfant ou le désir de carrière, mais plutôt sur le désir d’assumer son corps et ses troubles.

Car le vrai moteur dramaturgique du film c’est le dérèglement de Barbie avec le surgissement inédit chez Mattel d’une pensée existentielle ("j’ai peur de mourir" lance Margot Robbie). Ce qu’elle désire le plus, ça n’est ni l’amour romantique ni le couple, c’est la connaissance d’elle-même et de son sexe (en anglais on dit "vagina" et on espère que ça comprend un corps à soi – fut-il imparfait – et un imaginaire à soi). Ce que désire Barbie, ça n’est pas un baiser, c’est une visite chez la gynéco, et on dira que pour un film de studio c’est déjà beaucoup.

Merci Greta Gerwig,

Juliette Goudot