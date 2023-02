Juliette Gauthier, la harpe dans la peau

Pour ce quatrième jour de la Semaine de la musique belge, nous nous intéressons à Juliette Gauthier, une jeune harpiste au très grand talent.

Elle n’a que vingt ans mais dès son plus jeune âge, elle a été appelée à la harpe, comme une évidence. Juliette Gauthier — issue d’une famille de musiciens et musiciennes — commence son apprentissage de la harpe et suit des cours auprès d’Ingrid Procureur, d’abord en académie et par la suite au Conservatoire de Mons. C’est ensuite à l’IMEP, que Juliette intègre la classe de harpe de Sophie Hallynck en jeune talent.

Actuellement, un bachelier en poche, elle est en master spécialisé à l’IMEP et a été acceptée en première année de licence au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris. Ce sont deux professeures d’une bienveillante exigence qui l’accompagnent dans ces deux établissements : Sophie Hallynck et Isabelle Moretti.

Juliette Gauthier est une harpiste brillante qui n’a pas peur des défis. Grande gagnante du Concours de harpe Amigdala en Italie, première lauréate également du Concours de harpe Pratté en Suède, où elle a reçu aussi le prix du public, Juliette Gauthier est définitivement une harpiste belge à suivre dès maintenant et pour les années futures.

Ecoutez Juliette Gauthier, accompagnée du Norrköping Symfoniorkester :