Juliette Dragon : "Il y a une jeunesse super engagée pour qui le genre commence à ne plus être une question"

En 2008, Juliette Dragon, pionnière du nouveau burlesque en France, a fondé l'école des filles de joie, une école où on apprend l'art de l'effeuillage sexy mais surtout, apprendre à se réapproprier son corps.

Et aujourd'hui, Juliette Dragon a écrit "La fabrique de pures meufs", un livre où elle nous raconte son parcours qui l'a menée à cette activité mais surtout, à ce mode d'action de pensées.

On ne naît pas femme, on le devient, et bien moi, ce sont les drag queens qui m'ont appris à devenir femme