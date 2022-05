Juliette Binoche à l’affiche du 70e festival du film de Saint-Sébastien

L’actrice française Juliette Binoche recevra un prix récompensant l’ensemble de sa carrière lors du festival du film de Saint-Sébastien qui se tiendra mi-septembre en Espagne.

Juliette Binoche, 58 ans, figure sur l’affiche de cette 70e édition : elle sera mise à l’honneur "pour sa vaste carrière au cours de laquelle elle a interprété près de 75 personnages, des héroïnes les plus puissantes aux personnages les plus fragiles, en passant par des figures historiques, des rôles dramatiques et d’autres comiques", selon un communiqué du festival, qui se tiendra du 16 au 24 septembre dans la ville balnéaire du Pays basque.