Juliette Bincohe a dit "non" à Spielberg 3 fois

"Jurassic Park", "Indiana Jones et la Dernière Croisade" et "La liste de Schindler" sont 3 films de Steven Spielberg dans lesquels Juliette Binoche a refusé de jouer. Mais les refus de l’actrice étaient dus à des conflits horaires et à une grossesse. En effet, Juliette Binoche a refusé de jouer dans "Indiana Jones" car elle jouait dans "Les Amants du Pont-Neuf". Concernant "La liste de Schindler", elle était enceinte et pour "Jurassic Park", elle avait déjà accepté de jouer dans "Trois Couleurs : Bleu". " Ça aurait été amusant de faire ‘Jurassic Park’pour voir comment Spielberg travaillait, mais en même temps, Spielberg est plus du genre à diriger les hommes, un peu comme Scorsese." a-t-elle avancé.