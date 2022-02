Juliette Armanet : pourquoi son nouveau disque est l’un des meilleurs albums francophones de l’année ?

Juliette Armanet est une artiste qui aurait pu avoir son petit succès dans les décennies précédentes tant "elle porte vraiment l’héritage du passé" selon Bruno Tummers.

L’auteure-compositrice-interprète lilloise a même été décrite comme la nouvelle Véronique Sanson au moment de la sortie de son premier album en 2017. "On retrouve ce balancement dans ses titres et en plus son instrument c’est le piano" explique à ce sujet le chroniqueur. La chanteuse avait notamment conquis le cœur des Français avec L’amour en solitaire.