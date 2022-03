Juliette Armanet digère mal sa défaite aux Victoires de la Musique : "C’est très dévalorisant"

À l’entame de sa tournée en France, Juliette Armanet s’est montrée impatiente d’enfin remonter sur scène.

L’interprète du Dernier jour du disco compte bien faire bouger son public a-t-elle expliqué à Télérama : "J’avais une boule à facettes géante sur scène, c’était mon style dès le départ. Il est encore plus assumé sur ce disque. J’y ai trouvé une forme de jouissance, de liberté. J’avais envie d’une musique plus physique, de danse, de corps. Petite Amie (NDLR : son premier album paru en 2017) était un disque plus cérébral, plus littéraire. Celui-ci a quelque chose de beaucoup plus charnel, désirant".