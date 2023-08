Juliette Armanet à Ronquières : rien n’arrête la nouvelle reine du disco (pas même la drache)

La pluie, ça peut prendre feu. La preuve avec Juliette Armanet, venue défendre l’incandescence de son dernier album en date Brûler Le Feu sur les plaines glissantes et impraticables du Ronquières Festival. Sous une pluie battante, la chanteuse a défié les éléments, et fait oublier au public courageux la morosité météorologique pour un moment d’effervescence rare, et foncièrement réjouissant. Une date qu’elle n’est pas prête d’oublier. Nous non plus.