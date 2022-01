Juliette a 19 ans et vit à Nivelles. Actuellement, elle réalise des études afin de devenir assistante sociale. Son rêve ? Participer à The Voice et elle a eu la chance d’être sélectionnée pour participer aux Blind Auditions de la saison 10. Lorsqu’elle chante, elle aime partager des émotions et faire passer des messages. C’est pour cela qu’elle a décidé d’interpréter "L’effet de masse" de Maëlle. Une chanson de la gagnante de la saison 7 de la version française de The Voice qui évoque le harcèlement scolaire. Suite à son blind, Juliette a intégré l’équipe de Black M.