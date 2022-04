Juliet Bonhomme, reine de l’upcycling : “le vêtement le plus durable est celui que tu possèdes déjà »

Juliet découvre alors les marques éthiques, la seconde main ou encore la location de vêtements. "Je me suis rendu compte que je pouvais continuer à m’habiller, en accord avec ma vision de la mode, sans trop polluer puisque je réutilisais des vêtements déjà produits." Elle partage sur Instagram ses découvertes et son évolution vers la slow fashion, un mouvement qui préconise une fabrication respectueuse de l’environnement, des animaux et des travailleurs, et ce tout au long de la vie d’un vêtement. "Pendant le confinement, on ne pouvait plus acheter ni vendre en seconde main. J’ai donc commencé à transformer des rideaux, des draps, des vêtements que j’avais déjà à la maison. J’utilisais enfin la machine à coudre de ma maman. Là, tout un monde s’est ouvert à moi." L’upcycling vient alors fermer la boucle de son parcours de slow fashion. Il lie parfaitement sa passion pour la mode et son envie d’agir pour un monde plus durable et plus juste. "Je ne me suis plus jamais arrêtée. Réaliser des créations uniques, originales, à base de ce que j’ai déjà, j’adore ça !" Et les gens adhèrent puisque petit à petit, Juliet se construit une communauté sur Instagram qui regroupe aujourd’hui plus de 14.500 abonnés.