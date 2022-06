Julien Watrin pulvérise son record personnel sur 400 m haies, Ben Broeders bat son record de Belgique du saut à la perche

Après avoir établi son record personnel sur 400 mètres haies lundi à Hengelo, Julien Watrin l'a encore amélioré samedi lors du meeting Atletica à Genève, en Suisse. Il a couvert la distance en 49.15 contre 49.47 cinq jours plus tôt. Déjà qualifié pour les championnats d'Europe en août à Munich alors que le minimum pour les Mondiaux d'Eugene en juillet est de 48.90, Watrin s'est hissé à la septième place du classement européen 2022. Dans le 400 mètres haies féminin remporté par la Finlandaise Viivi Lehikoinen en 54.96, Paulien Couckuyt a terminé deuxième en établissant son meilleur temps de la saison: 55.36, Cette performance lui vaut d'occuper la huitième position du classement européen 2022.

Déjà qualifiée pour les championnats du monde et d'Europe, Couckuyt a établi son record l'année dernière en 54.47. Nina Hespel, qui a couvert la distance en 56.27, s'est hissée à la huitième place du classement belge de tous les temps. Le temps limite pour l'Euro est de 55.85. Déjà qualifiée pour les championnats d'Europe et mondiaux, Anne Zagré a réalisé son meilleur temps de la saison sur 100 mètres haies en 13.00. Son record national est de 12.71. Rani Rosius a couru le 100 mètres en 11.44, soit onze centièmes de plus que son record personnel. Alors qu'il faut un temps inférieur à 11.24 pour l'Euro et 11.15 pour le Mondial, Rosius peut obtenir sa sélection pour les championnats du monde par le biais des classements mondiaux: elle occupe actuellement la 49e position alors que les 48 premières peuvent aller aux Championnats d'Europe. Sur 200 mètres, Robin Vanderbemden a signé un chrono de 20.73, 30 centièmes au-dessus de son record personnel. Les minimas requis: 20.43 pour les Championnats d'Europe et 20.24 pour les Mondiaux.