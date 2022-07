Julien Watrin : "Je devrai améliorer mon record de Belgique pour aller en finale"

Julien Watrin est en demi-finales du 400 mètres haies. Pour ses premiers Championnats du monde en individuel a assuré grâce à un chrono de 49.83. Il est revenu sur sa prestation en séries au micro de David Bertrand.

Le membre des Belgian Tornados était évidemment comblé au moment d’évoquer sa prestation. "Je suis super content, le but était d’aller en demi-finales. Comme je finis deuxième, je ne devrais pas avoir un couloir trop défavorable, je ne pouvais pas rêver mieux. Ce n’était pas une course facile, il y a eu une chute, je n’ai pas su faire ce que je voulais dans mes foulées, surtout dans le deuxième virage. Je pense qu’il y a eu du vent de face donc c’est là qu’on pouvait tout faire foirer. J’ai donc dû changer et improvisé à certains moments. Quand j’avais du mal, je voyais que cela ne dépassait pas à côté de moi donc je me suis dit que je n’étais pas le seul à avoir difficile. J’ai dû changer plus tôt de rythme, en particulier sur la neuvième haie. J’hésitais à prendre sur la mauvaise jambe ou non, c’était une situation face à laquelle je n’étais pas confronté dans mes dernières courses mais je suis content d’avoir su récupérer dans cette situation-là."

Avant la demi-finale, Watrin ne semble pas stressé par l’enjeu. "Avec mon chrono, je me situe bien dans le groupe et je suis assez serein pour préparer la demi-finale. La série est quelque chose d’assez stressant, je pense être plus stressé pour cela que pour la demi-finale. Quand on a une course la veille, on est plus dans un rythme. Là j’ai pu m’entraîner mais je n’étais pas dans le rythme de la compétition. Ça fait du bien de passer outre ce petit stress."

S’il disputera sa première demi-finale lors d’un Championnat du monde, Watrin ne veut pas se mettre de pression concernant sa performance. "J’espère arriver juste dans mon second virage. Si j’arrive bien comme il faut, je pourrai faire une course à fond et tout donner. C’est le seul moyen pour passer en finale, ce qui sera très compliqué. Si les conditions sont bonnes, je pense que je devrai améliorer mon record de huit dixièmes à une seconde donc il faudra sortir la meilleure course de la saison. Il y a dix haies et il ne faudra pas faire d’erreurs."