Julien Watrin, éliminé en demi-finale : "Je pense que j’ai un peu trop couru en fonction des autres"

Julien Watrin n’a pas réussi à réitérer en demi-finale son exploit réalisé en séries. Le Belge avait battu le record de Belgique en série mais n’est pas parvenu par la suite à se qualifier pour la finale, terminant 4e de sa demi-finale.

Une petite déception pour Watrin comme il l’a expliqué au micro de Martin Weynants : "J’étais plus en difficulté. Je suis déçu parce que je me sentais bien à l’échauffement. Je pense que j’ai un peu trop couru en fonction des autres. J’ai un peu forcé la foulée à certains moments au lieu de laisser aller. C’est difficile à dire mais je sens que mes changements de rythme ont été un peu plus compliqués. Forcément ça se ressent à la fin. Je sens beaucoup plus tôt que ça va être compliqué de terminer".

Le Belge n’a pas géré sa course comme il le souhaitait : "J’ai été un peu inquiété après 150m quand j’ai vu qu’ils étaient à deux à l’intérieur. Je pense que là je n’étais déjà pas très bien dans ma sortie de virage et donc là j’ai voulu relancer là-dessus et j’ai un peu forcé le mouvement. Je me suis mis sur un rythme un peu moins bon et je l’ai payé à la fin".

Et l’énorme chrono qu’il a réalisé en série l’a peut-être perturbé pour la suite : "Je n’aurais pas pensé dire ça mais c’est clair que je visais la finale. Mes ambitions avaient changé après la course de ce matin mais au final c’est mon premier championnat en individuel. Il y a des choses que j’aurais pu changer mais il fallait être dans l’instant et je ne l’ai pas été".

Le Belge ne pense cependant pas qu’il s’est mis plus de pression suite à ce chrono : "Peut-être inconsciemment mais on ne s’est pas pris la tête. J’ai abordé la demi-finale en sachant contre qui je courrais et en sachant que ça allait être très difficile. Je ne partais pas du principe que j’allais mener. Maintenant c’est deux courses sur la même journée, Peut-être que cette fatigue que j’ai un peu ressentie ici, j’ai voulu surenchérir. On en discutera avec le coach mais le positif c’est que maintenant je peux me concentrer sur le relais".

Un relais lors duquel Watrin pourrait bien participer aux deux courses ce dimanche car il ne pense pas que sa déception de ce vendredi vient d’un manque de fraîcheur :"Le 400 c’est comme ça, surtout en salle. Il y a des fautes techniques qui se payent très chères et puis on peut vite se retrouver désorienté. J’ai été bousculé dans le dernier virage. Il s’est passé pas mal de choses et voilà. A priori je me suis préparé pour faire ça. Je ne pense pas que c’est un problème de capacités. C’est plutôt de la gestion de course".