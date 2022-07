Julien Watrin, éliminé aux portes de la finale : "Je suis 14e mondial… cela me console un peu"

Il s’en est fallu de peu mais Julien Watrin n’est pas parvenu à se qualifier pour la finale du 400m haies cette nuit à Eugene. Avec un chrono de 49.52, le Belge a terminé 3e de sa série et n’a pas été repêché au temps. Il a finalement terminé 14e sur l’ensemble des demi-finalistes. Malgré son élimination et sa déception, Watrin s’est présenté au micro de notre envoyé spécial David Bertrand avec le sourire.

"J’avais l’impression de pouvoir faire mieux. Je me sentais assez fort physiquement. Je me suis trouvé dans une situation inhabituelle et j’ai manqué un peu de lucidité sur la fin de course. J’ai perdu beaucoup de temps sur les deux dernières haies. Il y avait vraiment de grosses rafales de vent dans le virage, ce qui a fait que j’ai dû changer ma manière de courir", a confié l’athlète belge.

Frustré, Julien Watrin aurait voulu réaliser une meilleure course : "J’avais envie de faire une course avec de bonnes sensations, avec un bon finish mais je n’y suis pas parvenu donc on garde un goût amer, surtout quand on sent qu’on a les capacités".

Mais le Belge de 30 ans tente néanmoins de retenir le positif. "Je suis 14e mondial donc cela me console un peu. Au début on avait dit qu’un top 16 serait génial, l’objectif est atteint. C’est motivant. Il y a moyen de faire quelque chose de bien aux championnats d’Europe. Mais je n’y pense pas encore. Il y a le relais avant et je me sens assez bien en vitesse pour le moment", a conclu Julien Watrin.