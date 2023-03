​​​​​​​Julien Watrin aux anges : "Le chrono est super, je ne pouvais pas espérer mieux qu’une médaille d’argent"

Julien Watrin a été impressionnant ce samedi, en décrochant la médaille d’argent sur 40m et améliorant son record de Belgique aux Championnats d’Europe en salle à Istanbul. Il a réagi au micro de Martin Weynants.

Le nouveau médaillé d’argent sur 400 mètres était évidemment aux anges après sa superbe prestation, synonyme de record de Belgique : "On ne sait jamais à quoi s’attendre dans une course comme cela, il peut se passer tellement de choses. Avec Warholm présent, je ne pouvais pas espérer mieux qu’une médaille d’argent. Le chrono est super, je suis super heureux. J’ai hâte de retrouver mon coach, François Gourmet, tout le crédit est pour lui. Il a vraiment fait un travail de malade pour m’amener à cette forme à ce moment-là. Merci à lui."

J’ai presque cru que je pourrais revenir sur Warholm car je l’ai vu un peu craquer sur la fin.

Athlète le plus vieux sur la ligne de départ, Watrin a voulu faire passer un message : "Cela montre que l’on peut performer tard, cela peut casser quelques préjugés. J’ai eu une saison atypique avec du 60 mètres haies, du 200 et je fais des études à côté. J’encourage les athlètes à ne pas rester dans une vision dogmatique de leur sport et de faire ce qui leur plaît, d’être en bonne communication avec leur coach et après on peut arriver à cela."

Contrairement à la plupart de ses adversaires, le Virtonais possède un record supérieur en salle à celui en extérieur mais ne veut pas en faire pas une info à prendre très sérieusement. "Il ne faut pas comparer mon record ici avec celui en extérieur car je sens que je peux faire beaucoup mieux. J’ai la chance de vivre à Louvain-la-Neuve où je travaille ma technique dans les virages, on essaie de rester ouvert dans le travail au quotidien et on va chercher des conseils ailleurs. Là, j’ai aussi eu des conseils de Kevin et Jacques Borlée", a-t-il expliqué.