Julien Vanstippen, premier belge invité aux X-Games en motocross

2022 c’est sans aucun doute l’année de Julien Vanstippen. Le freestyler brabançon a reçu une invitation pour les X-Games, dans la catégorie “Moto X Best Whip”. Il est également le seul européen, qui est devenu pilote officiel "Monster".

Julien a commencé le motocross à 8 ans. Il a gravi les échelons, a remporté la Coupe de l’Avenir, mais n’a jamais réussi à trouver les financements nécessaires, pour véritablement lancer sa carrière en motocross. A 21 ans il a décidé d’arrêter sa carrière pour se lancer dans le freestyle : "En freestyle on utilise la même moto que dans le motocross. On se lance avec sa moto sur une rampe en métal qui fait 23 mètres de long. On fait des sauts qui vont jusqu’à 12 mètres de haut, et on atterrit sur de la terre", explique Julien.

Et pour arriver à maîtriser ses figures, le jeune brabançon passe des heures dans son bac à mousse, l’équivalent d’une énorme piscine remplie de blocs de mousse, qui amortissent les chutes : "Le bac à mousse ça n’a l’air de rien comme ça, parce qu’on tombe dans la mousse. Mais on vient de 23 mètres de long, et de 12 mètres de haut, et on s’arrête en 1 mètre. Donc l’impact est énorme. Si on retombe avec la moto sur soi, ou si on jette la moto et qu’on retombe dessus, ça peut être dangereux".

Le pilote wallon s’entraîne dans le sud de l’Espagne, pour profiter de conditions météo clémentes. Sa spécialité, ce sont les "whips" : "La figure consiste à mettre la moto sur le côté. Cette spécialité vient du motocross, et j’en ai fait pendant des années, quand je roulais en motocross. Et puis je fais des backflip tsunami. Je pars en backflip (ndlr un backflip c’est un saut périlleux arrière), la moto passe au-dessus de moi, et je me retrouve perpendiculaire à la moto, et puis je reviens dessus. C’est une figure qui n'est pas facile à réaliser, mais que je commence à bien maîtriser. Et elle est devenue, au fil du temps, une de mes spécialités."