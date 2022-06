Julien Moncet : "Un Safari Rally en mode "survivor", Thierry Neuville et Ott Tanak en sont bien conscients"

Du côté de l'équipe Hyundai Motorsport, la pression est retombée d'un cran après la victoire d'Ott Tanak en Sardaigne. Julien Moncet, le patron de la formation sud-coréenne, peut envisager la suite de la saison avec un peu plus de sérénité... et Hyundai peut aborder ce Safari Rally avec le moral gonflé à bloc.

"C'est un rallye bien particulier, avec une préparation un peu difficile, annonce Julien Moncet au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Kenya. Nous sommes allés nous préparer au Portugal, pour essayer de trouver des conditions un peu similaires, comme la plupart des autres teams. Mais ce n'est pas exactement ce qu'on retrouve ici au Kenya. La préparation s'est terminée lors du shakedown, où on a encore testé quelques petites idées. On a aussi des pièces renforcées, comme toutes les protections en dessous de la voiture. C'est la principale différence par rapport au dernier rallye en Sardaigne. Il faudra être en mode "survivor" ici, ce n'est pas forcément le plus rapide qui va gagner. Si on arrive à faire un rallye sans erreurs, mécaniques ou de pilotage, un Top 5 est largement envisageable. Si on peut terminer, le reste suivra. La victoire en Sardaigne nous a donné un petit coup de boost, j'espère que ce terrain nous conviendra. Il faudra amener la voiture au bout, les pilotes en sont bien conscients. Pour le championnat pilotes, c'est compliqué pour Thierry comme pour Ott, ce sera difficile, mais ce n'est pas perdu. Je pense que Thierry, cela lui ferait du bien de réaliser un bon résultat, Ott a montré la voie à suivre en Sardaigne. Et pour Hyundai, ce sera important de marquer de gros points ici, pour recoller à Toyota."